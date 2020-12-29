***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 18:28
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızla ilgili olarak güncellememiz aşağıdaki gibidir
Yapı Kredi Bankasındaki proje finansman kredisi bakiyesi 4.8 milyon usd vadesinden önce erken ödeme yapılarak kapatılmış olup bu kapsamda 5.500.000 usd 1.derece ipotek kaldırılmıştır.
Bu işlemler neticesinde proje finansman kredisi kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c pafta,1230 parselde kayıtlı taşınmazımız üzerinde bulunan ipoteklerin tamamı kaldırılmış olup taşınmaz üzerinde sadece Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynaklı uzun vadeli kullanımla ilgili Eximbank'a sunulan uzun vadeli niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine tesis edilen 12.450.000 euro (16.500.000 usd karşılığı )1.derece ipotek ile 216.908.000 TL ‘lık makine rehni devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895492
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.439
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1.460
En Düşük
1.436
18:057,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0417
|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,4350
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7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1540
En Düşük
8,9988
18:05446,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,86
|Açılış
|: 446,98
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3869
|7,3965
|% -0,56
|
|Euro
|9,0394
|9,0556
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9567
|10,0066
|% -0,09
|
|Frank
|8,3336
|8,3838
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
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17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
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