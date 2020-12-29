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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2020 18:28



***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
02.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızla ilgili olarak güncellememiz aşağıdaki gibidir
Yapı Kredi Bankasındaki proje finansman kredisi bakiyesi 4.8 milyon usd vadesinden önce erken ödeme yapılarak kapatılmış olup bu kapsamda 5.500.000 usd 1.derece ipotek kaldırılmıştır.
Bu işlemler neticesinde proje finansman kredisi kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine  tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c  pafta,1230  parselde kayıtlı taşınmazımız  üzerinde bulunan ipoteklerin tamamı kaldırılmış olup taşınmaz üzerinde sadece Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA)  kaynaklı uzun vadeli kullanımla ilgili Eximbank'a sunulan uzun vadeli niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine tesis edilen  12.450.000 euro (16.500.000 usd karşılığı )1.derece ipotek ile 216.908.000 TL ‘lık makine rehni devam etmektedir.
 
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895492


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