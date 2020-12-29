***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızla ilgili olarak güncellememiz aşağıdaki gibidirYapı Kredi Bankasındaki proje finansman kredisi bakiyesi 4.8 milyon usd vadesinden önce erken ödeme yapılarak kapatılmış olup bu kapsamda 5.500.000 usd 1.derece ipotek kaldırılmıştır.Bu işlemler neticesinde proje finansman kredisi kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine tesis edilmiş olan Isparta ili, Gönen ilçesi, Senirce Köyü, Topraklık mevkiinde kain, M24b10c3c pafta,1230 parselde kayıtlı taşınmazımız üzerinde bulunan ipoteklerin tamamı kaldırılmış olup taşınmaz üzerinde sadece Dünya Bankası kuruluşu olan (MIGA) kaynaklı uzun vadeli kullanımla ilgili Eximbank'a sunulan uzun vadeli niyet mektubu kapsamında Yapı Kredi Bankası lehine tesis edilen 12.450.000 euro (16.500.000 usd karşılığı )1.derece ipotek ile 216.908.000 TL ‘lık makine rehni devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895492BIST