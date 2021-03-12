***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 18:10
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2020 -19.01.2021-12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 Aralık 2020, 19 Ocak 2021 ve 12 Şubat 2021 tarihli KAP açıklamalarımıza konu edilen ve Şirketimizin sermayesine % 77,47 oranında iştirak ettiği Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Enerji") ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") arasında Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarak
EPDK, 04 Mart 2021 tarihinde aldığı 10057-34 ve 10057-35 sayılı kararlarıyla Göltaş Enerji ‘ye ait Eşen I' in 2018, ve 2019 yılı Nihai YEKDEM Listesi'nden çıkarılmasına ve ilgili yıllara ilişkin Göltaş Enerji'ye ödenen YEKDEM bedellerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 27. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Göltaş Enerji tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.' ye ("EPİAŞ") iade edilmesine karar vermiştir.
2018 ve 2019 yıllarına ilişkin iade ile ilgili olarak EPİAŞ ile Göltaş Enerji arasında 12 Mart 2021 tarihinde bir Borç Ödeme Anlaşması imzalanmış ve Göltaş Enerji'nin devam eden ve ileride doğabilecek hukuki süreçlerdeki hak ve iddiaları saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik uyarınca hesaplanan (anapara, faiz ve KDV dahil) toplam 94.469.287,82 TL iade tutarının 30 aylık taksitler halinde ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918023
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|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
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|165.526.878
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|
|VAKKO
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|
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|34,20
|16.294.302
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|
|BURCE
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|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
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|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5846
|7,5927
|% 1,56
|
|Euro
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|9,0671
|% 1,01
|
|Sterlin
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|10,5642
|% 0,78
|
|Frank
|8,1339
|8,1829
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0196
|2,0298
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-16,38
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|Altın Gr.
|417
|417
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
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|B. Petrol
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|69,29
|-0,34
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