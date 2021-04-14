***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 17:41
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Fabrika Müdürü kadrosuna Yusuf Yenigün atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928149
BIST
18:001.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 28,76
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.408
En Düşük
1.381
18:008,0991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:009,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:00452,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,53
|Açılış
|: 452,37
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VAKKO
|14,09
|48.228.322
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.265.309
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.899.198
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|677.678.312
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.072.269
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.776.367
|% -10,00
|
|IDEAS
|70,20
|1.122.480
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|80.858.857
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.639.849
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.504
|% -9,99
|
|GARAN
|6,97
|1.450.493.497
|% 4,03
|
|EREGL
|17,50
|1.446.923.340
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,41
|751.324.661
|% 0,54
|
|SASA
|46,54
|677.678.312
|% 9,97
|
|SISE
|7,35
|664.928.741
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,14
|502.514.274
|% 2,88
|
|GARAN
|6,97
|1.450.493.497
|% 4,03
|
|EKGYO
|1,86
|323.528.795
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,25
|513.357.733
|% 4,84
|
|TSKB
|1,34
|187.112.435
|% 3,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0917
|8,0991
|% -0,08
|
|Euro
|9,6917
|9,6987
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1294
|11,1852
|% 0,14
|
|Frank
|8,7402
|8,7929
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1530
|2,1638
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,84
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|66,29
|66,29
|2,62
|
Seans Raporu
18:00
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17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
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17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem