***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









yır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Ummahan Binhan KESİCİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936561BIST