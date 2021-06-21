***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 10:02
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Murahhas Aza ve İcra Komitesi Başkanı'na bağlı İcra Komitesi Üyesi (Teknik) görevine, Fabrika Müdürü Yusuf Yenigün ,mevcut görevi ile birlikte atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943283
BIST
11:291.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.388
En Düşük
1.378
11:298,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
11:2910,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0695
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
11:29502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,63
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,52
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:29
|OZBAL
|10,12
|7.531.254
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.512.395
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.137.372
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,56
|6.062.050
|% 8,35
|
|CLEBI
|228,20
|67.412.647
|% 8,25
|
|BERA
|15,24
|1.901.601
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,61
|675.148.895
|% 0,48
|
|GARAN
|8,08
|305.814.599
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,07
|248.864.288
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,77
|202.061.297
|% -0,29
|
|GSRAY
|4,06
|193.953.827
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,07
|248.864.288
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,15
|124.964.110
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,06
|193.953.827
|% 2,78
|
|THYAO
|14,61
|675.148.895
|% 0,48
|
|GARAN
|8,08
|305.814.599
|% -0,98
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7721
|8,7756
|% 0,44
|
|Euro
|10,4314
|10,4373
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,0914
|12,1521
|% 0,52
|
|Frank
|9,4712
|9,5282
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3305
|2,3422
|% 0,33
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|17,27
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,37
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,27
|