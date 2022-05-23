***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 18:17
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Çimento") ve Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. ("Göltaş Enerji") ile Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş ("Aksu") arasında akdedilen sulh anlaşması çerçevesinde
28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu'nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından satın alınan 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesi, Aksu'nun talep hakkını anlaşmada öngörülen süre içerisinde kullanması üzerine, 23 Mayıs 2022 tarihinde, anlaşma hükümleri dairesinde hesaplanan 26,735,081.44 TL hisse devir bedeli karşılığında Göltaş Çimento tarafından Aksu'ya devredilmiş olup, Göltaş Çimento'nun Göltaş Enerji'deki pay oranı % 77,47'den % 68,76'ya inmiş, Aksu'nun Göltaş Enerji'deki pay oranı ise % 16,74 ten % 25,45'e çıkmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031877
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1091
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05939,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,06
|Açılış
|: 939,49
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|47,52
|7.123.893
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.349.767
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.812.925
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.575.218
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.571.572
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.347.958
|% -10,00
|
|UFUK
|34,86
|1.226.788
|% -9,92
|
|SELVA
|10,16
|27.416.739
|% -8,88
|
|ORCAY
|18,22
|132.983.355
|% -7,56
|
|OZRDN
|9,25
|2.572.322
|% -7,50
|
|THYAO
|42,94
|3.461.662.078
|% 0,19
|
|GARAN
|15,28
|3.224.740.040
|% -5,97
|
|ASELS
|23,52
|2.247.429.626
|% 3,25
|
|PETKM
|9,12
|2.233.864.056
|% -1,30
|
|SISE
|19,28
|2.040.790.619
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,28
|559.647.460
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.308.450.576
|% 1,62
|
|PETKM
|9,12
|2.233.864.056
|% -1,30
|
|KARSN
|5,76
|1.354.207.655
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,58
|547.870.836
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7446
|15,7647
|% -0,68
|
|Euro
|16,8323
|16,8601
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,7731
|19,8723
|% 0,03
|
|Frank
|16,2752
|16,3732
|% 0,35
|
|Riyal
|4,1921
|4,2131
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,35
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de