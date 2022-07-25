***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 10:53
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve yürürlükte olan 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi" nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047502
BIST
10:492.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 2.521
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|Önceki Kapanış
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2.536
En Düşük
2.521
10:4917,8311
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,8550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:49988,74
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|Önceki Kapanış
|: 984,99
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990,32
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:47
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,75
|29.921.028
|% 9,03
|
|TMSN
|37,48
|104.797.386
|% 8,01
|
|ANGEN
|34,10
|53.563.223
|% 7,37
|
|ESCOM
|22,92
|8.455.817
|% 6,90
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|UFUK
|80,15
|2.589.144
|% -9,99
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|ULUUN
|24,28
|133.363.226
|% -3,80
|
|VANGD
|3,77
|1.664.397
|% -3,33
|
|THYAO
|49,92
|999.129.413
|% -0,26
|
|ODAS
|3,78
|269.083.896
|% 4,13
|
|SISE
|21,06
|244.854.387
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,15
|243.748.484
|% -0,32
|
|EREGL
|28,32
|186.062.401
|% 0,64
|
|EKGYO
|3,15
|243.748.484
|% -0,32
|
|ODAS
|3,78
|269.083.896
|% 4,13
|
|TSKB
|2,43
|148.328.058
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,42
|73.531.048
|% 4,41
|
|YKBNK
|4,74
|159.676.000
|% 1,50
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8185
|17,8303
|% 0,58
|
|Euro
|18,1739
|18,1902
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,3025
|21,4093
|% 0,38
|
|Frank
|18,3857
|18,4965
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7261
|4,7498
|% 0,47
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,76
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|Altın Gr.
|990
|990
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.650
|6.731
|-31,00
|
|Yarım
|3.240
|3.294
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
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|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-0,82
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