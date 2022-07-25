***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve yürürlükte olan 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi" nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047502BIST