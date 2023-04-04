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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2023 18:14
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 04.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede? kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında Şirketimizin 2.grupta yer alması dolayısıyla Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve bağımsız üye sayısının 3 kişi olarak belirlenmesine
 
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve  ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2023 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan
 
 Sn. Ahmet Turgut KUTLU
 Sn. Turgay KAYLAN
 Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU' nun
Bağımsız üye adayları olarak 1 yıl süre ile seçilmelerinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131627


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