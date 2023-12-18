***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşyerimizde uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2023 tarihinde sona ereceğinden , üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak olan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.12.2023 Salı günü başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226672BIST