***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2020 -19.01.2021-12.02.2021-12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03 Aralık 2020, 19 Ocak 2021, 12 Şubat 2021 ve 12 Mart 2021 tarihli KAP açıklamalarımıza konu edilen ve Şirketimizin sermayesine % 68,76 oranında iştirak ettiği Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Göltaş Enerji") ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (" EPDK") arasında, Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarak14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla tebligatları tamamlanan Danıştay 13. Dairesi'nin kararları ile, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları YEKDEM ödemelerinden Göltaş Enerji'nin yararlandırılmamasına dair ihtilaf kapsamında Göltaş Enerji tarafından Danıştay nezdinde yapılan tüm temyiz başvuruları reddedilmiştir. Bu yıllara ilişkin mahkeme kararlarına karşı Göltaş Enerji'nin takip edebileceği iç hukuk yolları tükenmiştir.12.02.2021 ve 12.03.2021 tarihli KAP açıklamalarımızda bahis konusu edildiği gibi 2016, 2017, 2018 ,2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Göltaş Enerji'ye ödenmiş olan YEKDEM bedellerinin Göltaş Enerji tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye ("EPİAŞ") iade edilmesi için EPİAŞ ile Göltaş Enerji arasında 12 Şubat 2021 ve 12 Mart 2021 tarihinde imzalanan Borç Ödeme Anlaşmaları uyarınca Göltaş Enerji tarafından ödenmesi gereken tüm bedeller ödenmiş olduğu için temyizin reddine dair bu kararlar neticesinde Göltaş Enerji tarafından ödenmesi gereken başka bir tutar bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili kararların şirketimiz mali tabloları üzerinde de bir etkisi yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249915BIST