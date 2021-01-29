***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEM TALAY İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama) Üst Düzey YöneticiŞENGÜL AKPINAR İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler) Üst Düzey Yönetici Mali İşler MüdürüEŞREF SİLLELİ İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Grup Proje ve Yatırımlar Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906352BIST