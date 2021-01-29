***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.01.2021 18:26
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM TALAY İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama) Üst Düzey Yönetici
ŞENGÜL AKPINAR İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürü
EŞREF SİLLELİ İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Grup Proje ve Yatırımlar Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906352
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,04
|Açılış
|: 436,47
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3112
|7,3154
|% -0,26
|
|Euro
|8,8768
|8,8836
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,0000
|10,0502
|% -0,42
|
|Frank
|8,1846
|8,2339
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,32
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,19
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,08
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem