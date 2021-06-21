***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2021 10:02
İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama) Üst Düzey Yönetici
ŞENGÜL AKPINAR İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler) Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürü
EŞREF SİLLELİ İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Grup Proje ve Yatırımlar Müdürü
YUSUF YENİGÜN İcra Komitesi Üyesi (Teknik) Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943285
BIST
14:181.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:188,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:1810,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0831
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:18503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,64
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:18
|OZBAL
|10,12
|7.680.443
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.979.503
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.275.343
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,66
|9.565.448
|% 9,62
|
|VAKFN
|9,52
|113.466.064
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|62.642.880
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.299.166
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,48
|1.023.491.584
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|495.004.039
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,08
|384.292.196
|% 0,97
|
|EREGL
|18,08
|374.587.581
|% 1,63
|
|KRDMD
|6,79
|358.669.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|384.292.196
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|224.337.308
|% -0,47
|
|THYAO
|14,48
|1.023.491.584
|% -0,41
|
|TSKB
|1,29
|82.970.713
|% -1,53
|
|GARAN
|8,08
|495.004.039
|% -0,98
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7813
|8,7827
|% 0,52
|
|Euro
|10,4469
|10,4509
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,1534
|12,2143
|% 1,04
|
|Frank
|9,4977
|9,5549
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3345
|2,3462
|% 0,51
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,43
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|36,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|36,21
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|17,52
|
|Çeyrek
|803
|822
|8,76
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,03
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:30HDFGS
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 620, 097 adet işlem
-
14:29AVOD
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 742 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 7, 343.00 milyon TL de
-
14:28ISBTR
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 35, 999.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7 adet işlem
-
14:27ADESE
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 982, 720 adet işlem