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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.06.2020 08:39
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***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 15.06.2020 tarihli toplantısında
1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU'nun komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertekin DURUTÜRK ile Mali İşler Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Şengül AKPINAR'ın  komite üyeliklerine seçilmelerine, 
2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU 'nun komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Fikri ÇOBANER'in  komite üyeliğine seçilmelerine,
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851735


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