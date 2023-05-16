***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGöltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 16.05.2023 tarihli toplantısında1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU'nun komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertekin DURUTÜRK ile İcra Komitesi Üyesi (Mali, Ticari, İdari İşler)/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Şengül AKPINAR'ın komite üyeliklerine seçilmelerine,2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU 'nun komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite üyeliğine seçilmelerine,3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Fikri ÇOBANER'in komite üyeliğine seçilmelerine,Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151759BIST