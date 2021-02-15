***GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.02.2021 09:32
***GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GOLTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Tarman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909539
BIST
12:171.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:176,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0575
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:178,4759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:17407,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,09
|Açılış
|: 407,97
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:17
|VAKFN
|12,32
|11.594.754
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.719.094
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,00
|1.300.990.022
|% -0,14
|
|SASA
|37,22
|1.171.531.402
|% 8,13
|
|THYAO
|12,37
|785.488.506
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|332.853.303
|% 0,91
|
|PETKM
|5,00
|324.233.746
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,75
|257.636.164
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,44
|127.308.377
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,29
|169.866.753
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,92
|195.064.695
|% 1,39
|
|PETKM
|5,00
|324.233.746
|% 0,40
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9748
|6,9782
|% -0,82
|
|Euro
|8,4709
|8,4759
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6627
|9,7111
|% -0,55
|
|Frank
|7,7972
|7,8442
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% -0,85
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,34
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-21,00
|
|Tam
|2.705
|2.772
|-23,12
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-11,19
|
|Çeyrek
|656
|670
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,76
|
Seans Raporu
12:17
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-
12:27GEDIK
Yüzde 9.99 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 870 adet işlem
-
12:25DYOBY
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 265 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 97 artarak (% 1.04 ) 1, 645
-
12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GSDHO
-
12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, SASA, THYAO