***GOLTS* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GOLTS******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GOLTS, SMRTG20.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGOLTAS CIMENTO GOLTS 0,2 0,18Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaSMART GUNES ENERJISI TEK. SMRTG 100,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072901BIST