***GOLTS* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.10.2022 17:02
***GOLTS******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GOLTS, SMRTG
20.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
GOLTAS CIMENTO GOLTS 0,2 0,18
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
SMART GUNES ENERJISI TEK. SMRTG 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072901
BIST
17:333.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 39,18
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:3318,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:3318,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0972
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:33977,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,70
|Açılış
|: 977,78
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:31
|GESAN
|149,60
|548.484.247
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.266.979
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|301.742.519
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|180.091.533
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.978.002
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,93
|20.907.673
|% -8,61
|
|ODAS
|7,71
|5.243.517.609
|% -7,89
|
|AKFGY
|4,14
|327.552.257
|% -6,55
|
|PEGYO
|2,45
|37.001.416
|% -5,04
|
|KLKIM
|34,96
|134.793.398
|% -5,00
|
|THYAO
|97,70
|5.643.493.051
|% 0,46
|
|ODAS
|7,71
|5.243.517.609
|% -7,89
|
|YKBNK
|9,67
|5.115.012.896
|% 2,98
|
|AKBNK
|15,53
|4.914.396.729
|% 2,92
|
|ISCTR
|9,97
|3.966.545.867
|% 5,28
|
|ODAS
|7,71
|5.243.517.609
|% -7,89
|
|YKBNK
|9,67
|5.115.012.896
|% 2,98
|
|EKGYO
|4,42
|1.908.902.761
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,97
|3.966.545.867
|% 5,28
|
|AKBNK
|15,53
|4.914.396.729
|% 2,92
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5894
|18,5906
|% 0,03
|
|Euro
|18,2067
|18,2161
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,8902
|20,9950
|% -0,44
|
|Frank
|18,4740
|18,5853
|% -0,80
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% -0,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-15,70
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-9,49
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.651
|6.742
|-22,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,33
|91,33
|1,30
|