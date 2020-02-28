***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:13
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822589
BIST
10:33103.489
En Yüksek
|Değişim
|: -6,28%
|| -6.928,97
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:336,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:336,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:33324,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,61
|Açılış
|: 324,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|HUBVC
|24,58
|3.558.252
|% 6,25
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|IHGZT
|4,00
|1.992
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,00
|73.023
|% -20,00
|
|TSPOR
|4,49
|11.387.730
|% -16,39
|
|IHEVA
|3,04
|65.667
|% -16,25
|
|IZMDC
|8,55
|17.100
|% -16,18
|
|VKGYO
|2,23
|7.633.133
|% -15,21
|
|THYAO
|11,15
|177.920.875
|% -8,23
|
|ASELS
|26,20
|145.839.307
|% -6,36
|
|KRDMD
|2,54
|49.381.790
|% -6,96
|
|PETKM
|3,54
|46.717.067
|% -5,35
|
|TUPRS
|98,00
|45.830.993
|% -4,76
|
|EKGYO
|1,31
|39.777.229
|% -10,88
|
|IHLGM
|1,17
|29.574.979
|% -9,30
|
|KRDMD
|2,54
|49.381.790
|% -6,96
|
|IHLAS
|0,70
|13.424.614
|% -10,26
|
|YKBNK
|2,28
|38.938.366
|% -6,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9863
|8,0263
|% 0,20
|
|Frank
|6,4125
|6,4511
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6542
|1,6625
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,53
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,19
|50,19
|-1,54
|