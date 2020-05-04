***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:18
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842168
BIST
10:2599.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.704,14
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:257,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:257,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:25386,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,49
|Açılış
|: 386,00
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.717.327
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|10.478.730
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.104.624
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|1.732.760
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|763.535
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|221.888
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,67
|114.160.097
|% 3,49
|
|AFYON
|2,83
|100.323.487
|% 5,60
|
|TSPOR
|5,60
|93.097.268
|% 5,66
|
|GARAN
|8,21
|86.171.849
|% -1,56
|
|THYAO
|10,52
|67.678.602
|% -1,59
|
|GSRAY
|2,67
|114.160.097
|% 3,49
|
|AFYON
|2,83
|100.323.487
|% 5,60
|
|ODAS
|1,76
|30.176.277
|% -1,68
|
|TSPOR
|5,60
|93.097.268
|% 5,66
|
|CEMAS
|1,04
|11.579.927
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7405
|8,7844
|% 0,12
|
|Frank
|7,2808
|7,3246
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8679
|1,8772
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|4,23
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,60
|
|Tam
|2.539
|2.589
|13,90
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|6,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|-0,51
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