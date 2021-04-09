***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:56
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926211
BIST
16:441.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -28,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:448,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1779
En Düşük
8,1219
16:449,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:44456,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,01
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TUREX
|14,52
|323.477
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|612.241
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.004.546
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.752.510
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.861.689
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.443.795
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.861.003
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.025.081.453
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,07
|849.060.791
|% 8,85
|
|KRDMD
|7,22
|838.459.067
|% -2,83
|
|GARAN
|6,65
|774.193.382
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,80
|600.505.566
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|429.881.962
|% -3,11
|
|TSKB
|1,36
|273.393.203
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,15
|582.984.579
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|296.255.671
|% -2,75
|
|GARAN
|6,65
|774.193.382
|% -1,63
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1688
|8,1767
|% 0,54
|
|Euro
|9,7166
|9,7240
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1845
|11,2406
|% 0,39
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,40
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.001
|3.077
|-30,44
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|-14,72
|
|Çeyrek
|728
|744
|-7,36
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|