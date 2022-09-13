***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 17:40
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062818
BIST
17:413.465
En Yüksek
|Değişim
|: -5,04%
|| -183,76
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.465
17:4118,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:4118,2756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1731
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:411.001,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.001,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|158.372.120
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.162.245
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|85.054.118
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|351.799.839
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|188.950.857
|% -9,97
|
|ISCTR
|11,30
|10.906.474.627
|% -9,96
|
|AKBNK
|16,06
|14.375.328.165
|% -8,28
|
|YKBNK
|8,90
|12.944.329.297
|% -8,15
|
|ISCTR
|11,30
|10.906.474.627
|% -9,96
|
|THYAO
|71,90
|10.508.451.698
|% -4,07
|
|ASELS
|30,80
|8.232.201.665
|% -4,47
|
|YKBNK
|8,90
|12.944.329.297
|% -8,15
|
|EKGYO
|4,82
|5.847.524.950
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.906.474.627
|% -9,96
|
|AKBNK
|16,06
|14.375.328.165
|% -8,28
|
|KRDMD
|14,72
|6.884.328.124
|% -3,85
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2456
|18,2559
|% 0,22
|
|Euro
|18,2705
|18,2756
|% -0,94
|
|Sterlin
|21,0048
|21,1102
|% -1,07
|
|Frank
|18,9038
|19,0176
|% -0,69
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,86
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.753
|6.823
|-33,00
|
|Yarım
|3.290
|3.336
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,99
|91,99
|-2,01
|
Seans Raporu
17:41
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