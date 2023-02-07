***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:46
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110411
BIST
14:034.630
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -300,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0318,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0320,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0349
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:031.132,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.132,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|CMBTN
|506,70
|49.879.859
|% 9,98
|
|AFYON
|7,84
|116.039.416
|% 9,96
|
|OYAKC
|24,90
|990.355.745
|% 9,89
|
|BTCIM
|35,10
|208.383.846
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.047.710
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.431.303
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.492.988
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.185.063
|% -10,00
|
|THYAO
|130,80
|2.505.691.649
|% -6,50
|
|ASELS
|54,00
|2.141.855.908
|% -8,16
|
|KRDMD
|17,28
|2.005.723.790
|% -2,15
|
|KOZAL
|512,00
|1.386.572.438
|% -2,20
|
|TUPRS
|541,90
|1.347.571.442
|% -6,39
|
|KRDMD
|17,28
|2.005.723.790
|% -2,15
|
|EKGYO
|6,88
|470.974.867
|% -5,36
|
|YKBNK
|8,42
|511.879.439
|% -5,18
|
|BUCIM
|5,93
|325.915.107
|% 6,27
|
|AKBNK
|15,35
|726.765.018
|% -5,25
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8238
|18,8367
|% 0,06
|
|Euro
|20,1700
|20,1801
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5184
|22,6313
|% -0,20
|
|Frank
|20,2516
|20,3736
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,01
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
|