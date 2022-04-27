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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme

27.04.2022 14:53
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin mevcut 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar" başlıklı 7'nci maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesini ilişkin olarak, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği için SPK nezdinde 02.12.2021 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır. SPK tarafından Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için sunulan taslak tadil metninin, Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin SPK'nın talep ettiği matbu formatta tek bir madde altında birleştirilerek değiştir
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