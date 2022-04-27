***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
27.04.2022 14:53
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar" başlıklı 7'nci maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesini ilişkin olarak, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği için SPK nezdinde 02.12.2021 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır. SPK tarafından Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için sunulan taslak tadil metninin, Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin SPK'nın talep ettiği matbu formatta tek bir madde altında birleştirilerek değiştir
16:032.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,67
|Açılış
|: 2.460
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
16:0314,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0377
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:0315,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0612
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5317
16:03897,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,86
|Açılış
|: 897,05
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EGGUB
|251,90
|11.353.889
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.480.373
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.821.358
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.633.821
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.254.728
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,91
|43.320.198
|% -7,70
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|DAGI
|3,38
|27.402.553
|% -5,59
|
|THYAO
|41,32
|4.543.333.933
|% 2,02
|
|GARAN
|15,01
|1.835.498.467
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,05
|1.253.681.397
|% -1,09
|
|SISE
|17,95
|1.161.396.717
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,97
|1.098.393.966
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,27
|433.701.679
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,70
|784.975.035
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,97
|1.098.393.966
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|226.501.870
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,05
|1.253.681.397
|% -1,09
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7636
|14,7707
|% -0,25
|
|Euro
|15,5466
|15,5653
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,3640
|18,4561
|% -0,85
|
|Frank
|15,1154
|15,2064
|% -0,68
|
|Riyal
|3,9353
|3,9550
|% -0,01
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-0,23
|
|Altın Gr.
|897
|898
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.943
|6.091
|-35,81
|
|Yarım
|2.872
|2.946
|-17,33
|
|Çeyrek
|1.441
|1.473
|-8,66
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,32
|
Seans Raporu
16:03
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16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 83 kaybederek (% -0.35 ) 2, 201
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16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, BOSSA, UFUK, ETILR, POLHO, TATGD, CASA, INVEO, GEDIK
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16:17
GSDDE, UFUK, NATEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:17
BMSCH, SERVE, ACSEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:17XEUR
EURO serbest piyasada 15.50 liradan (ALIŞ) işlem