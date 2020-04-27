***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiİzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi27.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih04.05.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli kararıyla İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına, bu nedenle Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarihli kararına istinaden gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvurunun 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla erken sonlandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840349BIST