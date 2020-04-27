***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
27.04.2020 16:20
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
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Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
27.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
04.05.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli kararıyla İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına, bu nedenle Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarihli kararına istinaden gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvurunun 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla erken sonlandırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840349
BIST