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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

28.05.2020 12:06
GÜNCEL HABERLER



***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Küresel piyasalardaki değişen talep
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
28.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Adapazarı fabrikası: 01.06.2020 - 10.06.2020 tarihleri arası İzmit fabrikası: 01.06.2020 - 08.06.2020 tarihleri arası
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Adapazarı fabrikası: 11.06.2020 İzmit fabrikası: 09.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Covid-19 nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı fabrikamızda 1 Haziran 2020 ve 10 Haziran 2020 tarihleri arasında, İzmit fabrikamızda ise 1 Haziran 2020 ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847199


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Tam 2.514 2.548 37,80  
Yarım 1.227 1.240 12,90  
Çeyrek 613 621 6,50  
Gümüş.Ons 17,31 17,35 0,07  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
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