***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAdapazarı ve İzmit fabrikalarında lastik üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKüresel piyasalardaki değişen talepVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi28.05.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiAdapazarı fabrikası: 01.06.2020 - 10.06.2020 tarihleri arası İzmit fabrikası: 01.06.2020 - 08.06.2020 tarihleri arasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihAdapazarı fabrikası: 11.06.2020 İzmit fabrikası: 09.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarCovid-19 nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı fabrikamızda 1 Haziran 2020 ve 10 Haziran 2020 tarihleri arasında, İzmit fabrikamızda ise 1 Haziran 2020 ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847199BIST