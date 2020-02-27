***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
27.02.2020 19:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Transferler
102.275.936 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
903.598 126.029.389 126.932.987 0 126.932.987
Kar Payları
21 4.212.764 -23.825.398 -19.612.634 0 -19.612.634
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-74.004 269.362.259 269.288.255 0 269.288.255
Kar Payları
21 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
525.485.165 -31.198.468
Dönem Karı (Zararı)
269.362.259 126.029.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
269.362.259 126.029.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.129.977 148.545.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 50.934.006 36.883.210
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.757.815 1.076.065
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 19.291 -333.517
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.584.336 455.305
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
807.230 954.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.117.527 3.791.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 9.772.191 5.562.439
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.345.336 -1.771.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
144.196.856 69.474.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2 144.264.595 69.490.287
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 57.172.193 37.756.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.532.790 -436.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
48.482.150 -251.984.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.471.115 -251.749.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
156.055.253 -120.374.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.584.138 -131.374.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.419.656 -12.342.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.419.656 -12.342.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.661.202 -116.128.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.169.986 -30.803.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.115.172 167.443.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.004.905 46.404.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-889.733 121.039.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.988.937 1.364.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.696.105 -55.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.696.105 -55.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.674.591 -9.714.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.674.591 -9.714.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
569.974.386 22.589.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.527.164 -3.173.318
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -40.962.057 -50.614.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.513.172 -106.164.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.808.853 3.350.330
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.808.853 3.350.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.985.329 -101.308.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -131.985.329 -101.308.354
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.663.304 -8.206.027
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
3,10 4.663.304 -8.206.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-412.665.888 121.777.025
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.831.377 210.864.581
Kredilerden Nakit Girişleri
200.349.999
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
50.831.377 10.514.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-294.950.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-294.950.000
Ödenen Temettüler
21 -24.350.409 -19.612.634
Ödenen Faiz
26 -144.264.595 -69.490.287
Alınan Faiz
26 67.739 15.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
306.105 -15.585.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
306.105 -15.585.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.452.754 43.038.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.758.859 27.452.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.758.859 27.452.754
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
621.004.629 685.495.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 198.628.763 354.684.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 422.375.866 330.811.019
Stoklar
9 393.328.567 349.083.029
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.910.094 35.080.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 12.036.828
Diğer Dönen Varlıklar
20 76.111.253 95.869.397
ARA TOPLAM
1.148.113.402 1.205.017.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.148.113.402 1.205.017.124
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.722.198 2.504.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.722.198 2.504.543
Maddi Duran Varlıklar
396.615.725 319.840.466
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 7.782.177 5.902.964
Binalar
11 91.174.969 59.753.205
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 259.514.241 226.124.455
Taşıtlar
11 2.297.696 1.036
Mobilya ve Demirbaşlar
11 14.151.463 5.258.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 19.821.894 20.927.374
Peşin Ödenmiş Giderler
6.392.403 11.055.707
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 6.392.403 11.055.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
20 33.607.866 27.294.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.343.192 360.699.976
TOPLAM VARLIKLAR
1.587.456.594 1.565.717.100
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.033.310 301.810.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.033.310 301.810.047
Banka Kredileri
7 0 294.950.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 24.033.310 6.860.047
Ticari Borçlar
531.502.977 524.387.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 159.308.149 151.303.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 372.194.828 373.084.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 14.362.331 13.875.595
Diğer Borçlar
11.970.708 17.666.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.970.708 17.666.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 12.274.581 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.061.896 6.716.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.918.089 4.415.888
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.143.807 2.300.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.673.524 496.734
ARA TOPLAM
609.879.327 864.953.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.879.327 864.953.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.436.536 9.778.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.436.536 9.778.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 43.436.536 9.778.422
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.223.552 23.886.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 30.223.552 23.886.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.096.359 11.216.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.756.447 44.880.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
686.635.774 909.834.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 900.820.820 655.882.974
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.765.313 9.399.898
Yasal Yedekler
14.765.313 9.399.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
346.693.248 250.453.687
Net Dönem Karı veya Zararı
269.362.259 126.029.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21 900.820.820 655.882.974
TOPLAM KAYNAKLAR
1.587.456.594 1.565.717.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 3.003.248.689 2.462.610.151
Satışların Maliyeti
22 -2.564.565.243 -2.133.337.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)