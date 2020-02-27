***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621Transferler102.275.936 -102.275.936 0 0 0Dönem Karı (Zararı)903.598 126.029.389 126.932.987 0 126.932.987Kar Payları21 4.212.764 -23.825.398 -19.612.634 0 -19.612.634Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Transferler126.029.389 -126.029.389 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-74.004 269.362.259 269.288.255 0 269.288.255Kar Payları21 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI525.485.165 -31.198.468Dönem Karı (Zararı)269.362.259 126.029.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)269.362.259 126.029.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler252.129.977 148.545.043Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 50.934.006 36.883.210Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.757.815 1.076.065Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 19.291 -333.517Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.584.336 455.305Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler807.230 954.277Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.117.527 3.791.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 9.772.191 5.562.439Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.345.336 -1.771.379Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler144.196.856 69.474.922Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler2 144.264.595 69.490.287Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 57.172.193 37.756.261Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.532.790 -436.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler48.482.150 -251.984.976Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.471.115 -251.749.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)156.055.253 -120.374.607İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-91.584.138 -131.374.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.419.656 -12.342.016İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.419.656 -12.342.016Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-40.661.202 -116.128.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.169.986 -30.803.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.115.172 167.443.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.004.905 46.404.626İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-889.733 121.039.365Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.988.937 1.364.392Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.696.105 -55.528İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.696.105 -55.528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.674.591 -9.714.366Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.674.591 -9.714.366Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları569.974.386 22.589.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -3.527.164 -3.173.318Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -40.962.057 -50.614.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.513.172 -106.164.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.808.853 3.350.330Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.808.853 3.350.330Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.985.329 -101.308.354Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -131.985.329 -101.308.354Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.663.304 -8.206.027Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar3,10 4.663.304 -8.206.027FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-412.665.888 121.777.025Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.831.377 210.864.581Kredilerden Nakit Girişleri200.349.999Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri50.831.377 10.514.582Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-294.950.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-294.950.000Ödenen Temettüler21 -24.350.409 -19.612.634Ödenen Faiz26 -144.264.595 -69.490.287Alınan Faiz26 67.739 15.365YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)306.105 -15.585.494NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)306.105 -15.585.494DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.452.754 43.038.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.758.859 27.452.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 27.758.859 27.452.754Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar621.004.629 685.495.035İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 198.628.763 354.684.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 422.375.866 330.811.019Stoklar9 393.328.567 349.083.029Peşin Ödenmiş Giderler10 29.910.094 35.080.081Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 12.036.828Diğer Dönen Varlıklar20 76.111.253 95.869.397ARA TOPLAM1.148.113.402 1.205.017.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.148.113.402 1.205.017.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.722.198 2.504.543İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.722.198 2.504.543Maddi Duran Varlıklar396.615.725 319.840.466Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 7.782.177 5.902.964Binalar11 91.174.969 59.753.205Tesis, Makine ve Cihazlar11 259.514.241 226.124.455Taşıtlar11 2.297.696 1.036Mobilya ve Demirbaşlar11 14.151.463 5.258.147Yapılmakta Olan Yatırımlar11 19.821.894 20.927.374Peşin Ödenmiş Giderler6.392.403 11.055.707İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 6.392.403 11.055.707Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Diğer Duran Varlıklar20 33.607.866 27.294.260TOPLAM DURAN VARLIKLAR439.343.192 360.699.976TOPLAM VARLIKLAR1.587.456.594 1.565.717.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.033.310 301.810.047İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.033.310 301.810.047Banka Kredileri7 0 294.950.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 24.033.310 6.860.047Ticari Borçlar531.502.977 524.387.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 159.308.149 151.303.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 372.194.828 373.084.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 14.362.331 13.875.595Diğer Borçlar11.970.708 17.666.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.970.708 17.666.812Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 12.274.581 0Kısa Vadeli Karşılıklar10.061.896 6.716.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.918.089 4.415.888Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.143.807 2.300.671Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 5.673.524 496.734ARA TOPLAM609.879.327 864.953.552TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.879.327 864.953.552UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.436.536 9.778.422İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.436.536 9.778.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 43.436.536 9.778.422Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar30.223.552 23.886.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 30.223.552 23.886.021Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.096.359 11.216.131TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.756.447 44.880.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER686.635.774 909.834.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 900.820.820 655.882.974Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.765.313 9.399.898Yasal Yedekler14.765.313 9.399.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları346.693.248 250.453.687Net Dönem Karı veya Zararı269.362.259 126.029.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21 900.820.820 655.882.974TOPLAM KAYNAKLAR1.587.456.594 1.565.717.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.003.248.689 2.462.610.151Satışların Maliyeti22 -2.564.565.243 -2.133.337.797TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)