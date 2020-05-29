***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Transferler126.029.389 -126.029.389 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-5.969.809 -5.969.809 0 -5.969.809Kar Payları5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.767.252 -5.969.809 625.562.756 0 625.562.756Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Transferler269.362.259 -269.362.259 0 0 0Dönem Karı (Zararı)25.470.013 25.470.013 0 25.470.013Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 616.055.507 25.470.013 926.290.833 0 926.290.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.758.334 -25.614.045Dönem Karı (Zararı)25.470.013 -5.969.809Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.470.013 -5.969.809Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.692.377 72.403.973Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12.909.421 10.090.676Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler505.744 1.247.988Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.422 11.290Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 182.926 959.790Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler315.396 276.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.689.216 6.461.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 12.862.785 3.985.093Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler826.431 2.476.469Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.121.852 42.066.662Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-441.097 -9.961Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.562.949 42.076.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.669.725 12.940.021Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-203.581 -402.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-40.476.327 -81.920.024Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.395.650 -143.610.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.039.102 -110.258.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.643.452 -33.351.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.430.494 -13.528.739İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.430.494 -13.528.739Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.997.158 41.782.417Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.755.291 -11.920.108Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.546.896 -3.538.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.139.718 13.559.624İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.686.614 -17.098.526Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.157.639 23.127.677İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.157.639 23.127.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.806.801 25.768.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.001.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)58.806.801 13.767.089Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.686.063 -15.485.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.920.844 1.915.348Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.006.885 -12.043.533YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.847.103 -74.779.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.501.906 1.109.195Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.501.906 1.109.195Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.139.268 -78.781.791Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -10.139.268 -78.781.791Verilen Nakit Avans ve Borçlar790.259 2.893.399Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar790.259 2.893.399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI547.269.659 122.147.120Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri558.391.511 188.564.191Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri558.391.511 188.564.191Ödenen Temettüler0 -24.350.409Ödenen Faiz-11.562.949 -42.076.623Alınan Faiz441.097 9.961YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)562.180.890 21.753.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)562.180.890 21.753.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.758.859 27.452.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 589.939.749 49.206.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 589.939.749 27.758.859Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar634.392.857 621.004.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 244.667.865 198.628.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 389.724.992 422.375.866Stoklar9 406.142.799 393.328.567Peşin Ödenmiş Giderler10 59.665.385 29.910.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar18 105.627.772 76.111.253ARA TOPLAM1.795.768.562 1.148.113.402TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.795.768.562 1.148.113.402DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.322.208 2.722.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.322.208 2.722.198Maddi Duran Varlıklar392.547.246 396.615.725Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 9.529.922 7.782.177Binalar11 89.137.628 91.174.969Tesis, Makine ve Cihazlar11 254.903.721 259.514.241Taşıtlar11 8.428.524 2.297.696Mobilya ve Demirbaşlar11 13.446.795 14.151.463Yapılmakta Olan Yatırımlar11 15.227.371 19.821.894Peşin Ödenmiş Giderler5.602.144 6.392.403İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 5.602.144 6.392.403Ertelenmiş Vergi Varlığı678.091 0Diğer Duran Varlıklar18 35.606.436 33.607.866TOPLAM DURAN VARLIKLAR436.761.125 439.343.192TOPLAM VARLIKLAR2.232.529.687 1.587.456.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar574.448.136 24.033.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar574.448.136 24.033.310Banka Kredileri7 554.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 20.448.136 24.033.310Ticari Borçlar523.956.081 531.502.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 181.447.867 159.308.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 342.508.214 372.194.828Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 15.035.620 14.362.331Diğer Borçlar7.813.069 11.970.708İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.813.069 11.970.708Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.711.871 12.274.581Kısa Vadeli Karşılıklar9.235.465 10.061.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.781.931 7.918.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.453.534 2.143.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 65.459.898 5.673.524ARA TOPLAM1.213.660.140 609.879.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.213.660.140 609.879.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar51.413.221 43.436.536İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar51.413.221 43.436.536Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 51.413.221 43.436.536Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar41.165.493 30.223.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 41.165.493 30.223.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 3.096.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.578.714 76.756.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.238.854 686.635.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 926.290.833 900.820.820Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.765.313 14.765.313Yasal Yedekler14.765.313 14.765.313Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları616.055.507 346.693.248Net Dönem Karı veya Zararı25.470.013 269.362.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 926.290.833 900.820.820TOPLAM KAYNAKLAR2.232.529.687 1.587.456.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat712.372.447 730.346.029Satışların Maliyeti-597.516.503 -659.882.429TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.855.944 70.463.600BRÜT KAR (ZARAR)114.855.944 70.463.600Genel Yönetim Giderleri-23.833.484 -19.092.263Pazarlama Giderleri-34.778.205 -27.566.292Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.766.724 72.069.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.367.297 -45.470.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.643.682 50.403.289FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.643.682 50.403.289Finansman Gelirleri1.135.860 0Finansman Giderleri-19.639.804 -43.433.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.139.738 6.970.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.669.725 -12.940.021Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.444.175 -15.813.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.774.450 2.873.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.470.013 -5.969.809DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)25.470.013 -5.969.809Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.470.013 -5.969.809Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.470.013 -5.969.809Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.470.013 -5.969.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847782BIST