***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974Transferler126.029.389 -126.029.389 0 0 0Dönem Karı (Zararı)61.287.702 61.287.702 0 61.287.702Kar Payları5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.767.252 61.287.702 692.820.267 0 692.820.267Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Transferler269.362.259 -269.362.259 0 0 0Dönem Karı (Zararı)97.830.777 97.830.777 0 97.830.777Kar Payları10.375.971 -10.375.971Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.679.536 97.830.777 998.651.597 0 998.651.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.605.082 99.018Dönem Karı (Zararı)97.830.777 61.287.702Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)97.830.777 61.287.702Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130.359.483 161.593.959Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 53.294.587 31.249.894Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.196.556 -2.696.393Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.422 -575Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 626.114 -3.401.392Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler563.020 705.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.341.738 7.107.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 12.862.785 9.772.189Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.478.953 -2.664.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31.829.740 115.870.143Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-312.243 -59.565Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32.141.983 115.929.708Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.929.474 20.375.080Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-232.612 -10.312.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-125.050.662 -212.805.470Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-263.630.850 -195.677.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-113.935.933 533.612İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.694.917 -196.210.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler900.865 9.419.637İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)900.865 9.419.637Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13.266.019 -18.606.583Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.237.359 -21.829.677Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.534.069 5.697.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59.569.830 19.872.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.035.761 -14.175.311Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)232.107 4.563.301Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.019.686 -4.029.280İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.019.686 -4.029.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.429.455 7.657.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)44.817.758 -5.148.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)49.611.697 12.805.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları103.139.598 10.076.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -3.015.840 -3.154.342Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.518.676 -6.822.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.548.831 -77.414.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.040.693 13.994.929Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.040.693 13.994.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.871.224 -102.648.605Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -41.871.224 -102.648.605Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.718.300 11.239.159Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-3.718.300 11.239.159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.755.624 87.702.655Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.850.378 227.923.206Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri57.850.378 227.923.206Ödenen Temettüler0 -24.350.409Ödenen Faiz-28.406.997 -115.929.709Alınan Faiz312.243 59.567YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.811.875 10.387.156NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.811.875 10.387.156DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.758.859 27.452.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 84.570.734 37.839.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 84.570.734 27.758.859Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar884.628.057 621.004.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 312.564.696 198.628.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 572.063.361 422.375.866Stoklar9 379.436.434 393.328.567Peşin Ödenmiş Giderler10 26.672.735 29.910.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar18 16.930.397 76.111.253ARA TOPLAM1.392.238.357 1.148.113.402TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.392.238.357 1.148.113.402DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.821.333 2.722.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.821.333 2.722.198Maddi Duran Varlıklar383.384.280 396.615.725Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 9.603.784 7.782.177Binalar11 85.849.061 91.174.969Tesis, Makine ve Cihazlar11 248.854.851 259.514.241Taşıtlar11 -245.190 2.297.696Mobilya ve Demirbaşlar11 14.041.037 14.151.463Yapılmakta Olan Yatırımlar11 23.407.452 19.821.894Peşin Ödenmiş Giderler10.110.703 6.392.403İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 10.110.703 6.392.403Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Diğer Duran Varlıklar18 47.407.945 33.607.866TOPLAM DURAN VARLIKLAR442.729.261 439.343.192TOPLAM VARLIKLAR1.834.967.618 1.587.456.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar80.037.774 24.033.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar80.037.774 24.033.310Banka Kredileri7 67.031.612Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 13.006.162 24.033.310Ticari Borçlar559.037.046 531.502.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 218.877.979 159.308.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 340.159.067 372.194.828Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 14.984.222 14.362.331Diğer Borçlar10.951.022 11.970.708İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.951.022 11.970.708Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.220.224 12.274.581Kısa Vadeli Karşılıklar8.582.943 10.061.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.528.305 7.918.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.054.638 2.143.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 57.853.343 5.673.524ARA TOPLAM742.666.574 609.879.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER742.666.574 609.879.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar49.017.436 43.436.536İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar49.017.436 43.436.536Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 49.017.436 43.436.536Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar40.070.497 30.223.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 40.070.497 30.223.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.561.514 3.096.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.649.447 76.756.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER836.316.021 686.635.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 998.651.597 900.820.820Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.141.284 14.765.313Yasal Yedekler25.141.284 14.765.313Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları605.679.536 346.693.248Net Dönem Karı veya Zararı97.830.777 269.362.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 998.651.597 900.820.820TOPLAM KAYNAKLAR1.834.967.618 1.587.456.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.182.350.406 2.232.790.256 1.017.778.365 796.153.136Satışların Maliyeti-1.822.018.676 -1.927.625.838 -808.189.683 -678.669.509TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)360.331.730 305.164.418 209.588.682 117.483.627BRÜT KAR (ZARAR)360.331.730 305.164.418 209.588.682 117.483.627Genel Yönetim Giderleri-71.941.025 -58.905.467 -20.514.586 -20.017.071Pazarlama Giderleri-95.025.125 -78.542.611 -33.881.960 -22.799.677Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler44.800.341 66.274.922 25.892.973 3.273.170Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-63.159.979 -33.780.353 -38.295.048 -13.569.850ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)175.005.942 200.210.909 142.790.061 64.370.199FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)175.005.942 200.210.909 142.790.061 64.370.199Finansman Gelirleri27.280.698 12.315.150 4.725.021 -2.856.786Finansman Giderleri-74.526.389 -130.863.278 -24.314.639 -19.182.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)127.760.251 81.662.781 123.200.443 42.331.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.929.474 -20.375.079 -22.999.476 -10.035.429Dönem Vergi (Gideri) Geliri-28.464.319 -31.287.957 -16.323.259 -11.887.485Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.465.155 10.912.878 -6.676.217 1.852.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884439BIST