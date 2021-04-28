***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Transferler269.362.259 -269.362.259 0 0 0Dönem Karı (Zararı)25.470.013 25.470.013 0 25.470.013Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 14.765.313 616.055.507 25.470.013 926.290.833 0 926.290.833Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374Transferler151.247.313 -151.247.313 0 0 0Dönem Karı (Zararı)70.927.191 70.927.191 0 70.927.191Kar Payları8.708.844 -112.199.915 -103.491.071 0 -103.491.071Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 33.850.128 644.775.175 70.927.191 1.019.552.494 0 1.019.552.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.916.275 22.758.334Dönem Karı (Zararı)70.927.191 25.470.013Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)70.927.191 25.470.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler65.037.904 51.692.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 16.136.100 12.909.421Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler175.221 505.744Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler248.830 7.422Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -208.010 182.926Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler134.401 315.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.399.460 13.689.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 7.318.993 12.862.785Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.080.467 826.431Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.564.966 11.121.852Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.326.284 -441.097Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.891.250 11.562.949Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.762.157 13.669.725Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -203.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-220.199.981 -40.476.327Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-338.433.948 -13.395.650İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-232.156.182 -46.039.102İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-106.277.766 32.643.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-303.874 -29.116.529İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-303.874 -29.116.529Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.452.133 -12.997.158Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.605.444 -29.755.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.993.628 -7.546.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.415.288 59.408.916 -29.686.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.154.124 537.131Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler102.907.828 -4.157.639İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)102.907.828 -4.157.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.151.914 55.955.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.109.535 -2.313.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.957.621 58.269.670Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-84.234.886 36.686.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -3.899.065 -1.920.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.782.324 -12.006.885YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.782.301 -7.847.103Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri645.497 1.501.906Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri645.497 1.501.906Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.523.364 -10.139.268Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -27.523.364 -10.139.268Verilen Nakit Avans ve Borçlar95.566 790.259Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar95.566 790.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.622.062 547.269.659Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri73.433.976 558.391.511Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri73.433.976 558.391.511Ödenen Temettüler19 -103.491.072 0Ödenen Faiz-11.891.250 -11.562.949Alınan Faiz1.326.284 441.097YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.320.638 562.180.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.320.638 562.180.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.429.327 27.758.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.108.689 589.939.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.108.689 202.429.327Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar1.096.149.449 757.964.331İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 384.297.609 152.141.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 711.851.840 605.822.904Stoklar9 468.284.752 443.624.609Peşin Ödenmiş Giderler10 24.324.844 16.719.400Diğer Dönen Varlıklar18 54.627.461 33.537.829ARA TOPLAM1.679.495.195 1.454.275.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.679.495.195 1.454.275.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Diğer Alacaklar1.864.459 1.560.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.864.459 1.560.585Maddi Duran Varlıklar429.011.419 418.269.652Arazi ve Arsalar11 1.873.284 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 9.598.824 9.712.082Binalar11 83.850.868 87.141.394Tesis, Makine ve Cihazlar11 295.576.643 291.398.830Taşıtlar11 2.428.371 1.370.356Mobilya ve Demirbaşlar11 13.773.408 13.982.467Yapılmakta Olan Yatırımlar11 21.910.021 12.791.238Peşin Ödenmiş Giderler7.907.060 8.002.624İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3,10 7.907.060 8.002.624Ertelenmiş Vergi Varlığı3.439.052 0Diğer Duran Varlıklar18 37.114.402 36.228.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR479.341.392 464.066.760TOPLAM VARLIKLAR2.158.836.587 1.918.342.256KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar96.287.552 23.242.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 96.287.552 23.242.603Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 96.287.552 23.242.603Ticari Borçlar692.012.386 640.018.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 218.331.271 225.746.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 473.681.115 414.272.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 11.622.901 9.964.766Diğer Borçlar114.720.808 11.812.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar103.491.072İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.229.736 11.812.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38.900.696 18.204.906Kısa Vadeli Karşılıklar7.027.165 10.107.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 6.371.072 9.183.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 656.093 924.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 90.196.173 67.889.875ARA TOPLAM1.050.767.681 781.241.517TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.050.767.681 781.241.517UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.548.431 29.159.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.548.431 29.159.407Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 29.548.431 29.159.407Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar58.967.981 55.548.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 58.967.981 55.548.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 276.905TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.516.412 84.984.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.139.284.093 866.225.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.019.552.494 1.052.116.374Ödenmiş Sermaye270.000.000 270.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.850.128 25.141.284Yasal Yedekler33.850.128 25.141.284Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları644.775.175 605.727.777Net Dönem Karı veya Zararı70.927.191 151.247.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 1.019.552.494 1.052.116.374TOPLAM KAYNAKLAR2.158.836.587 1.918.342.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.045.457.033 712.372.447Satışların Maliyeti-830.933.509 -597.516.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)214.523.524 114.855.944BRÜT KAR (ZARAR)214.523.524 114.855.944Genel Yönetim Giderleri-37.131.408 -23.833.484Pazarlama Giderleri-47.458.592 -34.778.205Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.227.785 13.766.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.707.858 -12.367.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)125.453.451 57.643.682FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)125.453.451 57.643.682Finansman Gelirleri15.608.864 1.135.860Finansman Giderleri-42.372.967 -19.639.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.689.348 39.139.738Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.762.157 -13.669.725Dönem Vergi (Gideri) Geliri-31.478.114 -17.444.175Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.715.957 3.774.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.927.191 25.470.013DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)70.927.191 25.470.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.927.191 25.470.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.927.191 25.470.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.927.191 25.470.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931932BIST