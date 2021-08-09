***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820Transferler269.362.259 -269.362.259 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.370.190 -2.370.190 0 -2.370.190Kar Payları10.375.971 -10.375.971 0 0Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.679.536 -2.370.190 898.450.630 0 898.450.630Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374Transferler4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0Dönem Karı (Zararı)178.554.837 178.554.837 0 178.554.837Kar Payları1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 31.190.095 647.435.207 178.554.837 1.127.180.139 0 1.127.180.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.371.192 -82.438.609Dönem Karı (Zararı)178.554.837 -2.370.190Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)178.554.837 -2.370.190Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler155.712.885 74.395.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 34.903.602 39.663.648Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.003.305 2.458.979Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.393 7.422Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.119.459 1.759.934Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler815.453 691.623Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.201.795 10.768.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 12.836.193 12.862.785Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler365.602 -2.094.377Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.541.051 16.296.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.694.661 -535.505Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler42.235.712 16.831.515Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler66.311.554 6.929.998Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-248.422 -1.721.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-368.493.049 -123.025.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-281.242.355 63.246.483İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-198.346.362 -94.172.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.895.993 157.419.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler60.623 1.291.394İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)60.623 1.291.394Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-162.988.149 -42.049.222Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.701.242 -474.115Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.998.969 -205.036.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-42.829.668 -68.065.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)158.828.637 -136.971.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)787.030 5.583.216Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.153.398 -4.834.440İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.153.398 -4.834.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.561.323 59.248.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-64.964.640 642.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.403.317 58.605.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.225.327 -51.000.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -4.927.741 -1.920.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-47.218.124 -29.517.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.142.349 -23.963.872Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.054.032 3.525.735Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.054.032 3.525.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.271.097 -26.101.034Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -63.271.097 -26.101.034Verilen Nakit Avans ve Borçlar3.074.716 -1.388.573Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar3.074.716 -1.388.573FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.420.929 107.782.842Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri176.453.052 124.078.852Kredilerden Nakit Girişleri166.070.000 125.031.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10.383.052 -952.148Ödenen Temettüler-103.491.072Ödenen Faiz-42.235.712 -16.831.515Alınan Faiz2.694.661 535.505YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-111.092.612 1.380.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-111.092.612 1.380.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.429.327 27.758.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 91.336.715 29.139.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 91.336.715 202.429.327Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar1.039.138.293 757.964.331İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3, 6 350.487.789 152.141.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 688.650.504 605.822.904Stoklar9 605.493.299 443.624.609Peşin Ödenmiş Giderler10 21.420.642 16.719.400Diğer Dönen Varlıklar18 91.890.266 33.537.829ARA TOPLAM1.849.279.215 1.454.275.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.849.279.215 1.454.275.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.499.962 1.560.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.499.962 1.560.585Maddi Duran Varlıklar444.831.537 418.269.652Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 10.131.468 9.712.082Binalar11 82.499.616 87.141.394Tesis, Makine ve Cihazlar11 302.392.206 291.398.830Taşıtlar11 2.031.383 1.370.356Mobilya ve Demirbaşlar11 13.697.751 13.982.467Yapılmakta Olan Yatırımlar11 32.205.828 12.791.238Peşin Ödenmiş Giderler4.927.908 8.002.624İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3, 10 4.927.908 8.002.624Ertelenmiş Vergi Varlığı1.989.929 0Diğer Duran Varlıklar18 42.025.649 36.228.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR495.279.985 464.066.760TOPLAM VARLIKLAR2.344.559.200 1.918.342.256KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar194.860.078 23.242.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar194.860.078 23.242.603Banka Kredileri7 166.070.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 28.790.078 23.242.603Ticari Borçlar756.017.727 640.018.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3, 6 182.916.891 225.746.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 573.100.836 414.272.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.986.247 9.964.766Diğer Borçlar12.966.374 11.812.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.966.374 11.812.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39.565.170 18.204.906Kısa Vadeli Karşılıklar9.742.031 10.107.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 8.948.879 9.183.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 793.152 924.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 95.789.945 67.889.875ARA TOPLAM1.119.927.572 781.241.517TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.119.927.572 781.241.517UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.994.984 29.159.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.994.984 29.159.407Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 33.994.984 29.159.407Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar63.456.505 55.548.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 63.456.505 55.548.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 276.905TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.451.489 84.984.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.379.061 866.225.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.127.180.139 1.052.116.374Ödenmiş Sermaye19 270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.190.095 25.141.284Yasal Yedekler19 31.190.095 25.141.284Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 647.435.207 605.727.777Net Dönem Karı veya Zararı178.554.837 151.247.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.127.180.139 1.052.116.374TOPLAM KAYNAKLAR2.344.559.200 1.918.342.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.109.992.272 1.164.572.041 1.064.535.239 452.199.594Satışların Maliyeti-1.637.772.612 -1.013.828.993 -806.839.103 -416.312.490TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)472.219.660 150.743.048 257.696.136 35.887.104BRÜT KAR (ZARAR)472.219.660 150.743.048 257.696.136 35.887.104Genel Yönetim Giderleri-79.319.466 -51.426.439 -42.188.058 -27.592.955Pazarlama Giderleri-87.493.129 -61.143.165 -40.034.537 -26.364.960Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.970.508 18.907.368 9.742.723 5.140.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-41.716.340 -24.864.931 -13.008.482 -12.497.634ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)297.661.233 32.215.881 172.207.782 -25.427.801Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler311.579 311.579Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-560.001 -560.001FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)297.412.811 32.215.881 171.959.360 -25.427.801Finansman Gelirleri2.705.837 22.555.677 -12.903.027 21.419.817Finansman Giderleri-55.252.257 -50.211.750 -12.879.290 -30.571.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)244.866.391 4.559.808 146.177.043 -34.579.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-66.311.554 -6.929.998 -38.549.397 6.739.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri-68.578.388 -12.141.060 -37.100.274 5.303.115Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.266.834 5.211.062 -1.449.123 1.436.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları178.554.837 -2.370.190 107.627.646 -27.840.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956271BIST