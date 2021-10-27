***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler97.830.777 97.830.777 0 97.830.777Kar Payları10.375.971 -10.375.971 0 0Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.679.536 97.830.777 998.651.597 0 998.651.597Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374Transferler4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0Dönem Karı (Zararı)234.396.425 234.396.425 0 234.396.425Kar Payları1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 31.190.095 647.435.207 234.396.425 1.183.021.727 0 1.183.021.727Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.436.328 70.605.082Dönem Karı (Zararı)234.396.425 97.830.777Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)234.396.425 97.830.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler260.045.388 130.359.483Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 57.275.912 53.294.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.947.927 1.196.556Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 705.456 7.422Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.230.938 626.114Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.011.533 -5.940.817 -312.243Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler105.038.742 32.141.983Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler81.848.283 29.929.474Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-531.810 -232.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-523.496.757 -125.050.662Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-437.486.094 -263.630.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-193.837.821 -113.935.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-243.648.273 -149.694.917Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-929.222 900.865İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-929.222 900.865Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-194.234.733 13.266.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-20.976.474 3.237.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.189.766 27.534.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.506.194 59.569.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)173.695.960 -32.035.761Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.682.426 232.107Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.700.919 -1.019.686İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.700.919 -1.019.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.443.345 94.429.455Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-87.027.962 44.817.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)59.584.617 49.611.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.054.944 103.139.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -6.597.293 -3.015.840Vergi İadeleri (Ödemeleri)-86.784.091 -29.518.676YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.544.912 -43.548.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.613.481 2.040.693Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 4.613.481 2.040.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-90.332.945 -41.871.224Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -90.332.945 -41.871.224Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -3.718.300Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-3.718.300Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3.174.552Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3.174.552FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.538.184 29.755.624Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri267.127.181 57.850.378Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri267.127.181 57.850.378Ödenen Temettüler19 -103.491.072 0Ödenen Faiz-105.038.742 -28.406.997Alınan Faiz5.940.817 312.243YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-140.443.056 56.811.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-140.443.056 56.811.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.429.327 27.758.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.986.271 84.570.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.986.271 202.429.327Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar1.194.744.969 757.964.331İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3, 6 345.979.248 152.141.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 848.765.721 605.822.904Stoklar9 634.628.404 443.624.609Peşin Ödenmiş Giderler10 37.695.874 16.719.400Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar18 112.407.920 33.537.829ARA TOPLAM2.041.463.438 1.454.275.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.041.463.438 1.454.275.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.000 5.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 5.000 5.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.489.807 1.560.585İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.489.807 1.560.585Maddi Duran Varlıklar447.245.014 418.269.652Arazi ve Arsalar11 1.873.285 1.873.285Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 10.341.662 9.712.082Binalar11 79.421.550 87.141.394Tesis, Makine ve Cihazlar11 320.167.421 291.398.830Taşıtlar11 1.232.297 1.370.356Mobilya ve Demirbaşlar11 13.478.763 13.982.467Yapılmakta Olan Yatırımlar11 20.730.036 12.791.238Peşin Ödenmiş Giderler4.828.072 8.002.624İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3, 10 4.828.072 8.002.624Ertelenmiş Vergi Varlığı1.946.264 0Diğer Duran Varlıklar18 43.375.237 36.228.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR499.889.394 464.066.760TOPLAM VARLIKLAR2.541.352.832 1.918.342.256KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar291.951.142 23.242.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar291.951.142 23.242.603Banka Kredileri7 264.300.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 27.651.142 23.242.603Ticari Borçlar792.208.524 640.018.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3, 6 204.240.365 225.746.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 587.968.159 414.272.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 11.848.173 9.964.766Diğer Borçlar14.513.895 11.812.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.513.895 11.812.976Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.492.267 18.204.906Kısa Vadeli Karşılıklar10.848.218 10.107.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.982.349 9.183.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 865.869 924.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 126.792.341 67.8895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.676.545 84.984.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.358.331.105 866.225.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 1.183.021.727 1.052.116.374Ödenmiş Sermaye19 270.000.000 270.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.190.095 25.141.284Yasal Yedekler19 31.190.095 25.141.284Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 647.435.207 605.727.777Net Dönem Karı veya Zararı234.396.425 151.247.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19 1.183.021.727 1.052.116.374TOPLAM KAYNAKLAR2.541.352.832 1.918.342.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.283.158.261 1.173.165.989 2.182.350.406 1.017.778.365Satışların Maliyeti-2.619.160.492 -981.387.880 -1.822.018.676 -808.189.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)663.997.769 191.778.109 360.331.730 209.588.682BRÜT KAR (ZARAR)663.997.769 191.778.109 360.331.730 209.588.682Genel Yönetim Giderleri-118.420.439 -39.100.973 -71.941.025 -20.514.586Pazarlama Giderleri-137.371.501 -49.878.372 -95.025.125 -33.881.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler86.122.354 52.151.846 44.800.341 25.892.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler398.471.511 101.058.700 175.005.942 142.790.061Finansman Gelirleri22.811.939 20.106.102 27.280.698 4.725.021Finansman Giderleri-105.038.742 -49.786.485 -74.526.389 -24.314.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)316.244.708 71.378.317 127.760.251 123.200.443Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-81.848.283 -15.536.729 -29.929.474 -22.999.476Dönem Vergi (Gideri) Geliri-84.071.452 -15.493.064 -28.464.319 -16.323.259Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.223.169 -43.665 -1.465.155 -6.676.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları234.396.425 55.841.588 97.830.777 100.200.967http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973058BIST