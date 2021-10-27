***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.09.2020 ile 01.07.2021-30.09.2021 dönemiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar2021 3. 3 aylıkDeğişikliğin NedeniKAP exceli gelir tablosu sehven girişDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarKAP'ta yayınlanan gelir tablosuna ilişkin excelde dönem bilgisi sütunlarında sehven yanlışlık yapılmış olup ekli pdf'te doğru gösterimde bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973094BIST