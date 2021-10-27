***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
27.10.2021 20:00
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2020 ile 01.07.2021-30.09.2021 dönemi
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2021 3. 3 aylık
Değişikliğin Nedeni
KAP exceli gelir tablosu sehven giriş
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
KAP'ta yayınlanan gelir tablosuna ilişkin excelde dönem bilgisi sütunlarında sehven yanlışlık yapılmış olup ekli pdf'te doğru gösterimde bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973094
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0440
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0112
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,99
|Açılış
|: 548,76
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4894
|9,4917
|% -0,46
|
|Euro
|11,0411
|11,0558
|% -0,10
|
|Sterlin
|13,0277
|13,0931
|% -0,49
|
|Frank
|10,3157
|10,3779
|% -0,15
|
|Riyal
|2,5254
|2,5381
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,01
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
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