***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDönem Başlangıç Tarihi /www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903365BIST