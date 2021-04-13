***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim
13.04.2021 16:22
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 28/04/2021
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927465
BIST
16:091.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:098,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:099,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:09456,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,55
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MTRKS
|49,56
|6.455.388
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.152.816
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.522.520
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.148.326
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.964.052
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.165.064
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.367.688
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,39
|1.403.334.667
|% 6,04
|
|GARAN
|6,70
|948.520.356
|% 1,21
|
|FENER
|32,68
|581.692.331
|% 4,41
|
|THYAO
|11,76
|564.127.763
|% -1,75
|
|KRDMD
|7,41
|560.469.239
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,80
|465.908.582
|% -1,10
|
|TSKB
|1,28
|280.987.336
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|434.637.252
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|948.520.356
|% 1,21
|
|EREGL
|17,39
|1.403.334.667
|% 6,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1580
|8,1626
|% 0,16
|
|Euro
|9,7379
|9,7442
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1404
|11,1962
|% -0,24
|
|Frank
|8,8069
|8,8599
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1676
|2,1784
|% 0,05
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|9,36
|
|Altın Gr.
|456
|457
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.060
|8,00
|
|Tam
|3.004
|3.081
|13,18
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|6,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,14
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|0,70
|