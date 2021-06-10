***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim
10.06.2021 15:16
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 09/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941722
BIST
15:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:578,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5710,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1081
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:57515,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,16
|Açılış
|: 515,48
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EMKEL
|2,09
|5.484.731
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.837.523
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.550.946
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.437.558
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|66.321.543
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.152.574
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|357.966.022
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.465.328
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,50
|1.858.232.177
|% 3,19
|
|GARAN
|8,42
|942.648.113
|% 0,72
|
|THYAO
|14,45
|830.558.891
|% -0,76
|
|KOZAA
|16,51
|459.364.770
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|455.983.256
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,12
|455.983.256
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,28
|327.013.423
|% 0,44
|
|GARAN
|8,42
|942.648.113
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,27
|111.392.642
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.061.697
|% 1,61
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,12
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,78
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.383
|3.470
|-54,66
|
|Yarım
|1.635
|1.679
|-26,44
|
|Çeyrek
|820
|839
|-13,22
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,39
|