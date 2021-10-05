***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim
05.10.2021 08:46
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 27/10/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966743
BIST
13:191.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:198,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:1910,2806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:19500,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,40
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:17
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.190.556
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|17.664.729
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|93.571.209
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|167.645.943
|% -10,00
|
|KARYE
|14,94
|64.977.660
|% -9,45
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|11.829.556
|% -7,14
|
|FORMT
|1,34
|44.017.579
|% -6,29
|
|GARAN
|9,28
|747.462.132
|% 0,65
|
|MAREN
|10,50
|711.413.912
|% 4,48
|
|THYAO
|14,05
|532.759.923
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,10
|439.665.582
|% 0,95
|
|SISE
|8,16
|285.047.580
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|108.436.118
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|747.462.132
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|187.318.121
|% 0,00
|
|MAREN
|10,50
|711.413.912
|% 4,48
|
|ALBRK
|1,81
|93.571.209
|% 9,70
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8564
|8,8617
|% 0,16
|
|Euro
|10,2779
|10,2832
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0273
|12,0876
|% 0,13
|
|Frank
|9,5219
|9,5793
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% 0,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-13,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,82
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|1,85
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|0,42
|