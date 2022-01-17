***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2021 31/12/2021 28/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994581BIST