***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı TutanağıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 10.03.2021Genel Kurul Tarihi 13.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2020 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel_Kurul_Ilani.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 13.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda- 2020 yılına ilişkin finansallar kabul edildi.- Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi kabul edildi.- Yıl içinde yönetim kurulunda yapılan değişiklikler onaylandı.- Yönetim kurulu üye sayısı altı olarak belirlendi ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.- 2021 mali yılı için denetçi seçimi yapıldı.- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi ve 2021 yılı için bağış sınırı belirlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Goodyear_2020_GK_Toplantı_Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 Goodyear 2020 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927389BIST