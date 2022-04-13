***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.03.2022Genel Kurul Tarihi 13.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2021 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-02-00072297938 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasının onaya sunulması.11 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.12 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.13 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.17 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Goodyear-_2021_Olağan_Genel_Kurul_İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 Goodyear-_Esas_Sözle_me_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve tutanak ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020016BIST