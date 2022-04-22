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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2022 22:29
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel kurulun tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - 2021 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsıakanlığı'nın E-50035491-431.02-02-00072297938 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasının onaya sunulması.
11 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
12 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
13 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Goodyear-_2021_Olağan_Genel_Kurul_İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Goodyear-_Esas_Sözle_me_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve tutanak ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023316


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Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
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Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,17  
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