***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 25.04.2023Genel Kurul Tarihi 23.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2022 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.11 - 2022 yılında yapılan bağışlar ve SPK'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca yapılan bağışın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Goodyear-_2022_Olağan_Genel_Kurul_İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140976BIST