***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 09:48
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819365
BIST
16:41121.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 1.019,69
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:416,0496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:416,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:41307,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,62
|Açılış
|: 307,47
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,43
|838.176.807
|% 19,10
|
|TSPOR
|5,46
|247.184.391
|% 17,17
|
|KUTPO
|10,99
|80.945.042
|% 16,67
|
|OSTIM
|2,60
|122.155.471
|% 16,07
|
|GUBRF
|18,01
|326.871.497
|% 15,37
|
|ERBOS
|24,80
|17.942.932
|% -9,75
|
|ARDYZ
|16,48
|33.452.270
|% -8,44
|
|HUBVC
|39,70
|51.634.307
|% -8,06
|
|QNBFL
|142,90
|2.844.634
|% -7,21
|
|QNBFB
|49,12
|1.650.252
|% -7,06
|
|ASELS
|29,20
|1.746.397.574
|% 0,41
|
|THYAO
|15,28
|1.626.100.227
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,43
|838.176.807
|% 19,10
|
|ODAS
|2,29
|672.767.593
|% 6,51
|
|TUPRS
|112,40
|435.304.318
|% 2,18
|
|ODAS
|2,29
|672.767.593
|% 6,51
|
|GSRAY
|3,43
|838.176.807
|% 19,10
|
|KRDMD
|2,97
|428.979.994
|% 2,41
|
|THYAO
|15,28
|1.626.100.227
|% 2,62
|
|KARSN
|1,92
|206.411.939
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% -0,33
|
|Frank
|6,1349
|6,1718
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6080
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,52
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,15
|57,15
|-0,18
|
Seans Raporu
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