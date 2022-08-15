***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.08.2022 18:59
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.08.2022 tarihli kararıyla Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 15.08.2022 tarihinde 350.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 15.08.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:
"Bankalarca serbestçe belirlenen 2022 yılı Ağustos ayında benzer kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler çeşitli bankalardan talep edilmiş olup aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir:
Minimum: %31,50
Alt Çeyrek: %34,63
Medyan: %35,00
Üst çeyrek: %36,00
Maksimum: %36,00
Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%34,63-%36,00) ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055617
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1142
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2653
18:051.028,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,90
|Açılış
|: 1.028,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9491
|17,9593
|% 0,15
|
|Euro
|18,2669
|18,2867
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,6261
|21,7345
|% -0,32
|
|Frank
|18,9147
|19,0287
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-18,89
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-10,90
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.898
|6.962
|-30,00
|
|Yarım
|3.361
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.701
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|-3,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem