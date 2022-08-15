***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.08.2022 19:00
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ilişkili tarafı olan Goodyear Operations S.A. ve Goodyear S.A. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'unu aşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, "2022 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları ve faiz oranları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen "emsal karşılaştırma analiz çalışmaları" ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055618
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1165
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2653
18:051.027,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,23
|Açılış
|: 1.027,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9501
|17,9623
|% 0,17
|
|Euro
|18,2671
|18,2805
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,6052
|21,7135
|% -0,41
|
|Frank
|18,9071
|19,0210
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-21,82
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-11,91
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.892
|6.956
|-36,00
|
|Yarım
|3.358
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,35
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,31
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-3,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem