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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.08.2022 19:00
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ilişkili tarafı olan Goodyear Operations S.A. ve Goodyear S.A. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'unu aşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, "2022 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları ve faiz oranları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen "emsal karşılaştırma analiz çalışmaları" ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055618


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Gümüş.Ons 20,33 20,35 -0,51  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,31  
B. Petrol 94,63 94,63 -3,52  
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