***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.04.2023 19:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden kullanılan ve 23.01.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan vadesi 24.04.2023'te dolacak olan 450.000.000 TL tutarındaki kredi ile vadesi 08.05.2023'te dolacak olan 600.000.000 TL tutarındaki kredi, 06.04.2023 tarihi itibarıyla vadesinden önce ödeme yapılarak kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133053
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1683
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.243,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.243,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2527
|19,2554
|% 0,09
|
|Euro
|21,0706
|21,1428
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9077
|24,0276
|% 0,00
|
|Frank
|21,2133
|21,3410
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1170
|5,1426
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-11,47
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.490
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.146
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|-0,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410