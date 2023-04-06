***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden kullanılan ve 23.01.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan vadesi 24.04.2023'te dolacak olan 450.000.000 TL tutarındaki kredi ile vadesi 08.05.2023'te dolacak olan 600.000.000 TL tutarındaki kredi, 06.04.2023 tarihi itibarıyla vadesinden önce ödeme yapılarak kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133053BIST