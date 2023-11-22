***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden kullanılan ve 23.08.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan vadesi 26.08.2024'te dolacak olan 300.000.000 TRY tutarındaki kredi 22.11.2023 tarihi itibarıyla kapatılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219467BIST