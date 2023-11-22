***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.11.2023 20:25
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden kullanılan ve 23.08.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan vadesi 26.08.2024'te dolacak olan 300.000.000 TRY tutarındaki kredi 22.11.2023 tarihi itibarıyla kapatılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219467
BIST
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18:007.987
En Düşük
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|: -0,74%
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|Açılış
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7.985
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8.060
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|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
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28,8441
En Düşük
28,7116
18:0031,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,6000
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En Düşük
31,2912
18:001.844,82
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|: -0,27%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.858,94
En Düşük
1.843,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AZTEK
|156,20
|303.444.660
|% 10,00
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|BAGFS
|35,42
|258.059.831
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.948.283
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|694.912.940
|% 9,99
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|PKENT
|258,25
|61.848.691
|% 9,99
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|PEGYO
|13,87
|619.641.405
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|107.176.246
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,66
|290.493.632
|% -8,61
|
|MANAS
|9,65
|170.733.396
|% -7,92
|
|EMNIS
|122,00
|2.318.915
|% -7,58
|
|THYAO
|262,00
|9.218.362.046
|% -2,42
|
|TUPRS
|155,60
|6.204.705.502
|% 0,71
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% -0,56
|
|AKBNK
|30,88
|2.657.464.500
|% -0,19
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 2,36
|
|EKGYO
|7,56
|1.736.585.604
|% -0,79
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|650.162.018
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8265
|28,8441
|% 0,23
|
|Euro
|31,3648
|31,3750
|% -0,22
|
|Sterlin
|35,8747
|36,0546
|% -0,26
|
|Frank
|32,4707
|32,6663
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|924,92
|926,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,81
|1.054,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,76
|1.991,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
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17:59GLRYH
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17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem