***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









ğıtım politikasında belirlenen oranlar da dikkate alınarak %25 oranında ve 36.150.507,26 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının,ii. TTK'nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 2.059.137,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının,iii. 2019 geçmiş yıl karından %25 oranında ve 67.340.564,75 TL tutarında kar payının ortaklara dağıtılmasının,c) 103.491.072,01 TL brüt temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,3833002 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar nakden dağıtılmasının,Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 270.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 24.344.452,6Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 195.128.021 179.706.3654. Vergiler ( - ) -43.880.708 -46.712.2225. Net Dönem Kârı 151.247.313 132.994.1436. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.649.707,15 6.649.707,158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 144.597.605,85 126.344.435,85Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.42310. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 144.602.029,0511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 36.150.507,26* Nakit 36.150.507,26* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.059.137,0217. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 106.387.961,5620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 67.340.564,75Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 87.967.411,21 0 60,84 0,3258051 32,58051TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıToplam dağıtılması teklif edilen 103.491.072,01 TL tutarındaki brüt kar payı, 2019 yılı ve 2020 yılı dağıtılabilir net karının %25'ine tekabül etmektedir.103.491.072,01 TL brüt temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,3833002 TL brüt kar payı üzerinden, vergi düzenlemelerine uygun olarak temettü stopajı uygulanacaktır. Gerçek kişi tam mükellef pay sahiplerimize dağıtılan kar payı üzerinden %15 oranında stopaj uygulanmakta olup, bu stopaj oranı esas alınarak tespit edilen net tutar gösterilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916958BIST