***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.10.2021 13:02
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tanı Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayutlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi için Mevcut Geçerlilik Tarihinin Yazılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 400.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7'nci maddesinin ve Esas Sözleşmemizin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas_Sözleşme_Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973185
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1480
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1425
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1696
En Düşük
11,0056
12:35556,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 8,07
|Açılış
|: 556,04
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6245
|9,6281
|% 1,56
|
|Euro
|11,1644
|11,1696
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,2029
|13,2691
|% 1,63
|
|Frank
|10,4457
|10,5086
|% 1,53
|
|Riyal
|2,5584
|2,5712
|% 1,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|0,63
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,10
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.632
|3.723
|42,22
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|20,42
|
|Çeyrek
|880
|900
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-1,18
|