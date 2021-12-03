***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.12.2021 07:54
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvuru Tarihi Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 02.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 400.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7'nci maddesinin ve Esas Sözleşmemizin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas_Sözleşme_Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980786
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
0
En Düşük
0
18:0513,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0535
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
18:0515,4951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0137
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
18:05777,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,76
|Açılış
|: 777,34
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|ICBCT
|6,30
|24.527.761
|% 0,00
|
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|ICBCT
|6,30
|24.527.761
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6582
|13,7168
|% 0,39
|
|Euro
|15,4306
|15,4951
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,0622
|18,1527
|% -0,54
|
|Frank
|14,7422
|14,8311
|% -0,50
|
|Riyal
|3,6210
|3,6391
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|5,77
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de