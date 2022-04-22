***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6,7,20SPK Başvuru Tarihi 04.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin süre uzatımı oy çokluğuyla kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Goodyear-_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023320BIST