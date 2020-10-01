***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
01.10.2020 10:09
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir. Bununla birlikte Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Dominikus Golsong'un Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mahmut Sarıoğlu'nun ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri H. Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin Önemli Gelişmeler / 4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı
Mahmut Sarıoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Mahmut Sarıoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877326
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları sigorta ettirilmiş olup sigorta kapsamı 15 milyon ABD Dolarıdır. Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP'ta açıklanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877638
BIST